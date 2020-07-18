Лех

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Переезд Левандовски в АПЛ сорвал проснувшийся вулкан. Пока из-за этого отменяли рейсы, он договорился с «Боруссией»
#Роберт Левандовски
Мотивация из Польши: выиграешь чемпионат – пожизненно обеспечат кебабом
#Лех