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Футбол
Лучший бомбардир Лиги Европы забивает там чаще, чем в чемпионате Польши
#Микаэль Исхак
Футбол
Жамалетдинов забил гол в Кубке Польши
#Тимур Жамалетдинов