Форталеза

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Футболисты в Колумбии вышли на матч в супергеройских плащах и очках из мема Deal With It. Так клуб рекламирует форму
#Форталеза
Целый стадион посвятил перформанс Рожерио Сени. Он расплакался
#Бразилия