Форталеза
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#Форталеза

Футболисты в Колумбии вышли на матч в супергеройских плащах и очках из мема Deal With It. Так клуб рекламирует форму

8 минут назад

Вы точно не видели, чтобы команда выходила из подтрибунного помещения вот так. Футболисты «Форталезы» (вторая лига Колумбии) появились на поле в плащах и квадратных очках из старого мема Deal With It.

А вот полный выход команды.

Объясняем перформанс. «Форталеза» рекламирует новую форму, и перед матчем клуб выпустил ее мультипликационную рекламу. В ней волшебник Вальдерлин (это отсылка к легенде Колумбии Карлосу Вальдерраме) дает мальчику броню для сражения с коронавирусом и квадратные очки.

В соцсетях «Форталеза» называет новую формой броней, у которой сзади на плечах как раз видны те самые защитные очки, эмодзи ученика и перечеркнутый коронавирус.

Фанаты тоже поддерживали флешмоб клуба. 

Кстати, «Форталеза» выиграла тот матч 3:2 у лидера таблицы «Вальедупары» и поднялась на шестое место. После матча «Форталеза» написала в соцсетях, что привила соперника лучшей вакциной.

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