Coca-Cola

Инфо
Газированный безалкогольный напиток, производимый компанией Coca-Cola
Дата появления
Конец XIX в.
Лента
Материалы
Российские аналоги Coca-Cola: чем ее заменить и почему теперь она называется «Добрый кола»
#Coca-Cola
В чем секрет вкуса Coca-Cola – раскладываем все факторы: химия состава, тайный ингредиент и реклама, которая внушает счастье
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#Coca-Cola
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Разбираем главные вопросы об уходе Coca-Cola: что будет с другими напитками компании (от BonAqua до «Добрый»), как там Pepsi, кому заводы
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#Экономика
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