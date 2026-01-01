Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию

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Россия праздновала победу на командном ЧМ-2021 в фигурке с гимном и флагом. Почему там не действует запрет на символику
#фигурное катание
Сколько русские фигуристы заработали за победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
#фигурное катание
Как проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию? Зачем он нужен? Почему Россия там никогда не выигрывала?
#фигурное катание