Елизавета Нугуманова

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Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
Трусова заявлена запасной на командный чемпионат мира по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)