Анна Фролова

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Фигурное катание
Щербакова выиграла этап Кубка России в Сызрани. Отрыв от второго места – 40 баллов
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка России. Ее преимущество – 13 баллов
#Анна Щербакова