Александр Зайцев

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Истории из чемпионата Белоруссии: владелец чемпиона любит другой клуб в городе, игроки рекламируют сахар, тренер сам рассказал о договорняке
#Чемпионат Белоруссии
Миллионер из Бреста изменил футбол в Белоруссии. В новом чемпионе – его задумки и деньги
#Александр Зайцев