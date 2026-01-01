Роберт Шварцман

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В гонках – новая звезда из России. Побеждает, спонсируется Ротенбергом и владеет цветочным бизнесом
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#Роберт Шварцман
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Из-за коронавируса Формула 1 тоже ушла в онлайн. Провела виртуальный кубок, в котором участвовал Куртуа
#Формула 1