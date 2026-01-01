Кими Райкконен

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Формула 1
Райкконен вылетел из гонки в последнем Гран-при в карьере
#Кими Райкконен
Формула 1
Райкконен заразился коронавирусом и пропустит Гран-при Нидерландов. Его заменит Кубица
#Кими Райкконен
Формула 1
Райкконен завершит карьеру после окончания сезона. Ему 41 год
#Кими Райкконен