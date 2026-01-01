Фернандо Алонсо

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Загадочные гонщики в шлемах привезли два «Золотых мяча» на церемонию. Оказалось – это звезды Формулы 1
#Золотой мяч
🥪 Что остановит дорогущий болид Формулы 1? Обертка от сэндвича! Так провалилось возвращение Фернандо Алонсо
#Фернандо Алонсо