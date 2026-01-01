Даниэль Риккардо

Дата рождения
1 июля 1989 г.
Инфо
Австралийский автогонщик, пилот Формулы-1
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Босс команды Формулы 1 боится игл. Но для борьбы со страхом набил тату в честь гонщика. Еще один босс проиграл спор на тату в честь того же гонщика
#Даниэль Риккардо
Шесть гонщиков Формулы 1 не встали на одно колено во время акции против расизма. Квят в их числе
#Формула 1
Гонщик Формулы 1 пьет шампанское из ботинка, когда попадает на подиум. Угощает партнеров, соперников и зрителей
#Даниэль Риккардо