Джастин Клюйверт

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Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
Друзья Нури по «Аяксу» в новых клубах берут номер 34 в его честь. Ван де Бек для «МЮ» просил разрешения семьи
#Абдельхак Нури