Доминик Калверт-Льюин

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Футболист впал в кому после удара подростка. Игроки АПЛ жертвуют деньги на его лечение
#Дэнни Ходжсон
Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду
#Доминик Калверт-Льюин