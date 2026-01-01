Денис Аблязин

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Спортивная гимнастика
Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира. Они выиграли Олимпиаду-2020
#спортивная гимнастика
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Россия выиграла серебро в опорном прыжке. Аблязин взял вторую медаль на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020