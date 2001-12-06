Даня Милохин

Дата рождения
6 декабря 2001 г.
Факт
Участник телешоу "Ледниковый период" в 2021 г.
Лента
Материалы
Медведева и Милохин встречаются? Почему все обсуждают их поцелуй на льду?
#Евгения Медведева
Медведева не любит, когда ее называют Жека. Ой: ее новый партнер Даня Милохин набил татуировку с медвежонком и подписью «Жека»
#Даня Милохин