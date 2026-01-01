FIFA 21

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FIFA добавила в игру футболиста, который умер от удара ножом 15 лет назад
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#Киян Принс
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Секреты подростка, который выбил 535 побед подряд в FIFA. Диета от «Лейпцига» и 15 часов тренировок в неделю
#Андерс Вейрганг
«Футбол без правил» – одна из первых игр об уличном футболе. Со стыдным геймплеем, но с ярким рассказом о субкультурах
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#Футбол без правил
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Плохие лица из FIFA и PES – жуть. Особенно на реальных телах
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#FIFA 21
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Саундтрек FIFA 21: Dua Lipa, Tame Impala и много незнакомых имен
#музыка