Федор Двинятин

Дата рождения
28 октября 1968 г.
Инфо
Российский филолог-русист, экс-игрок клуба "Что? Где? Когда?"
Лента
Материалы
Где сейчас Федор Двинятин и почему ушел из «Что? Где? Когда?» – история любимого знатока зрителей
8
#Федор Двинятин
8
Важнейшая игра в истории «Что? Где? Когда?» – последняя для Ворошилова. Если знатоки проигрывают – клуб закрывается
4
#ЧГК
4
Главный мем в истории «Что? Где? Когда?» – вопрос про серсо. Его анализировал литературный журнал и прославил лучший ЧГК-паблик
5
#ЧГК
5