Дмитрий Брейтенбихер

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«Что? Где? Когда?» в кризисе – 5 пунктов: нет прямого эфира, уход знатоков, сокращение игр и другие
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#ЧГК
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Команда «Что? Где? Когда?» в шаге от поражения получила вопрос про гольф. Что было дальше?
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#ЧГК
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Главная звезда «Что? Где? Когда?» сейчас. Управляет триллионами рублей, написал песню про сиськи, стал героем мемов
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#ЧГК
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