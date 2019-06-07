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Лента
Матч-центр
Моя команда
Черноморец
Новороссийск
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Сайт
www.fcchernomorets.ru/
Страна
Россия
Стадион
Центральный
Тренер
Хазрет Дышеков
Х. Дышеков
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В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
#ПФЛ
07 июня 2019, 17:54
МВД возбудило уголовное дело о матче «Чайка» – «Черноморец». Ранее дисквалифицировали его участников
#Чайка
22 августа 2019, 14:49
«Арсенал» попал в еврокубки. Вот еще 12 необычных клубов России, которые там играли
#Лига Европы
22 мая 2019, 22:30