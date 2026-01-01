Константин Цзю

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Сын Константина Цзю тоже всех побеждает в боксе. Он считает себя австралийцем
#Тимофей Цзю
Ого какой чемпион из бокса: бил по яйцам Мейвезера, устраивал массовую драку и напугал парня за критику в инсте
#Заб Джуда
На историю бокса повлияла телевойна HBO и Showtime. Из-за нее Цзю не подрался с Мейвезером, а Майк Тайсон заработал 120 млн
#бокс