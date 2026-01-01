Тарьей Бо

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Биатлон
Братья Бо в автобиографии перепутали лыжника и биатлониста Устюговых. Норвежское издательство извинилось
#Сергей Устюгов
Биатлон
Логинов прервал серию из 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира
#Александр Логинов