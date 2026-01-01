Евгения Буртасова

Дата рождения
9 июля 1993 г.
Достижения
2-кратная чемпионка Европы
Лента
Новости
Биатлон
Россия не взяла медалей в женской гонке по биатлону. Резцова стала девятой, у Нигматуллиной десять промахов
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Васнецова сдала два положительных теста на ковид. СБР подал заявку, чтобы заменить ее на Буртасову
#Евгения Буртасова
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Биатлон
🥈 Буртасова выиграла серебро в индивидуальной гонке на Кубке IBU
#Кубок IBU