Юта

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30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Один из самых нелепых бросков в истории НБА – парень из «Юты» закинул через себя (!) волейбольным приемом снизу
#Тревор Букер
Гобер смеялся над мерами против коронавируса, а теперь сам им заболел
#Руди Гобер