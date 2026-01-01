Сакраменто

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Баскетбол
«Детройт» выиграл право первого выбора на драфте НБА. Второй пик – у «Хьюстона»
#драфт НБА
Баскетбол
НБА лишила «Милуоки» пика второго раунда драфта-2022 из-за попытки подписать Богдановича
#Богдан Богданович
Баскетбол
Богданович перейдет из «Сакраменто» в «Милуоки»
#Богдан Богданович