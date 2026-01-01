Сакраменто

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30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Он чуть не умер при землетрясении на Гаити – ноги придавились рухнувшей стеной и отказали
#Скал Лабиссьер