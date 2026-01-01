Миннесота

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Хоккей
Три американских лиги перенесли матчи в Миннесоте. Там проходят протесты из-за убийства афроамериканца полицейским
#США
Баскетбол
«Миннесота» и «Бруклин» не сыграют из-за убийства чернокожего полицейскими
#НБА
Баскетбол
НБА дисквалифицировала на 12 матчей игрока «Миннесоты». Он направил ружье на семью с ребенком
#Малик Бизли
Хоккей
Капризов перешел в «Миннесоту»
#Кирилл Капризов