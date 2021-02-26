НБА дисквалифицировала на 12 матчей игрока «Миннесоты». Он направил ружье на семью с ребенком

Защитник «Миннесоты» Малик Бизли дисквалифицирован на 12 матчей, говорится на сайте НБА. Решение связано с уголовным делом, возбужденным против него осенью 2020 года.

26 сентября 2020 года Бизли направил ружье на семейную пару и их ребенка, когда они остановились возле его дома в Миннесоте. Он потребовал, чтобы они покинули его собственность.

На место прибыла полиция, провела обыск в доме Бизли и обнаружила там оружие и марихуану.

В декабре он признал себя виновным в угрозе применения насилия. Обвинения в хранении марихуаны с него сняли.

В феврале его приговорили к 120 часам обязательных работ, которые он отбудет после окончания сезона НБА. Ему установили трехлетний испытательный срок, запретили владеть оружием, употреблять алкоголь и наркотики.

Теперь лига ввела дополнительное наказание для Бизли. Он вернется на площадку не раньше 27 марта, когда пройдет игра с «Хьюстоном».

«Я воспользуюсь этим временем, чтобы подумать над своими решениями. Прошу прощения у всех наших прекрасных болельщиков, которые поддерживали меня в это трудное время. Я вернусь скоро, став лучше как человек и игрок», — сказал Бизли.

В текущем сезоне НБА он набирает рекордные для себя 20,5 очка за матч. Он провел 33 игры, в которых реализовал 40,6% трехочковых, 84,7% бросков со штрафной линии и 45,5% бросков с игры.