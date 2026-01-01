Трэй Янг

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Приз памяти Кобе и формат с мини-играми. Каким получился Матч звезд НБА
#НБА
Вся красота Матча звезд НБА – в одном броске Янга c центра площадки
#Трэй Янг
Трэй Янг – сенсация Матча звезд НБА: плачет от радости, покрывает долги горожан, сияет в худшей команде лиги
#Трэй Янг