Дрэймонд Грин

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Сборная США пранканула Дюрэнта: толпой поздравила с днем рождения, хотя он в сентябре. Его реакция – 👀😯🤨
#Кевин Дюрэнт
В НБА бесятся от слова «владелец». В нем видят отсылку к рабству и тюрьме
#НБА