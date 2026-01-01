Бадминтон: Материалы

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Датчанин взял золото в бадминтоне и разревелся – победа над китайцем! Он семь лет учил китайский, чтобы понимать самых сложных соперников
#бадминтон
Президент Медведев пиарит бадминтон – одно из странных видео русской политики. Его пресс-секретарь назвала это ошибкой
#Дмитрий Медведев