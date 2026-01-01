прыжки с трамплина

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Прыжки на лыжах со специально оборудованных трамплинов
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Входят в олимпийскую программу с 1924 г.
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Как из-за размера одежды Россия сенсационно получила первую в истории медаль в прыжках с трамплина. Раньше для обмана в трусы клали губки и полотенца
#Россия на Олимпийских играх-2022
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Джейсон Стэтхэм прыгал в воду и фанател от советской сборной. Сейчас – пашет в зале шесть раз в неделю
#Джейсон Стэтхэм