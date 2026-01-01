Андре Онана

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Футбол
Онана сыграл за «Аякс» впервые за девять месяцев. Его дисквалифицировали из-за дела о допинге
#Аякс
Футбол
«Аякс» вышел разминаться с фамилией Онана на майках – в поддержку дисквалифицированного за допинг вратаря
#Аякс
Футбол
Вратарь «Аякса» Онана получил годовую дисквалификацию. Он принял лекарство жены, в анализах найден фуросемид
#Андре Онана