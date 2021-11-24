Онана сыграл за «Аякс» впервые за девять месяцев. Его дисквалифицировали из-за дела о допинге

Андре Онана вышел в стартовом составе «Аякса» на матч Лиги чемпионов против «Бешикташа». Для него это первая игра за клуб с января – все это время он был отстранен из-за дела о допинге.

В его анализах нашли фуросемид, входящий в список запрещенных препаратов WADA. Сам по себе фуросемид – не допинг, но он позволяет выводить запрещенные препараты из организма, поэтому WADA приравнял его к допингу.

«Аякс» утверждал, что вещество попало в организм Онаны случайно. Он чувствовал себя плохо и принял таблетки жены. Позже выяснилось, что в них было запрещенное вещество.

Онана остался в составе «Аякса», но на матчи не выходил. Это основной вратарь клуба, контракт с которым рассчитан до 2022 года.