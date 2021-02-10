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Андре Онана
«Аякс» вышел разминаться с фамилией Онана на майках – в поддержку дисквалифицированного за допинг вратаря
вчера, 23:28
«Аякс» играет с «ПСВ» в четвертьфинале Кубка Голландии и ведет 2:1 к 60-й минуте.
Игроки «Аякса» на разминке поддержали голкипера Андре Онану, который целый год не будет играть из-за случайности. Он перепутал таблетки жены с аспирином и принял препарат, который содержал фуросемид. Итог – дисквалификация.
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