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Андре Онана
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#Аякс #Футбол #Андре Онана #Кубок Голландии

«Аякс» вышел разминаться с фамилией Онана на майках – в поддержку дисквалифицированного за допинг вратаря

вчера, 23:28

«Аякс» играет с «ПСВ» в четвертьфинале Кубка Голландии и ведет 2:1 к 60-й минуте.

Игроки «Аякса» на разминке поддержали голкипера Андре Онану, который целый год не будет играть из-за случайности. Он перепутал таблетки жены с аспирином и принял препарат, который содержал фуросемид. Итог – дисквалификация.

Вся история подробнее – тут:

Невнимательность стоила года карьеры
Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за фуросемид. В спорте этот препарат нужен для похудения и скрытия допинга
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