«Аякс» вышел разминаться с фамилией Онана на майках – в поддержку дисквалифицированного за допинг вратаря

«Аякс» играет с «ПСВ» в четвертьфинале Кубка Голландии и ведет 2:1 к 60-й минуте.

Игроки «Аякса» на разминке поддержали голкипера Андре Онану, который целый год не будет играть из-за случайности. Он перепутал таблетки жены с аспирином и принял препарат, который содержал фуросемид. Итог – дисквалификация.