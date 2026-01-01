Амбруаз Ойонго

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Футбол
Ойонго повредил колено в дебютном матче за «Краснодар». Он вернется через полгода – когда аренда уже закончится
#Амбруаз Ойонго
Футбол
Дебют камерунца Ойонго за «Краснодар»: заменил травмированного Чернова и ушел с поля через 12 минут
#Амбруаз Ойонго
Футбол
«Краснодар» арендовал защитника «Монпелье». Он побеждал в Кубке Африки со сборной Камеруна
#Амбруаз Ойонго