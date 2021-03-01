Амбруаз Ойонго
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Ойонго повредил колено в дебютном матче за «Краснодар». Он вернется через полгода – когда аренда уже закончится
01 марта, 20:19
Амбруаз Ойонго впервые сыграл за «Краснодар» 28 февраля в матче с «Уралом» (2:2). Он заменил травмированного Евгения Чернова на 33-й минуте, отыграл до перерыва, но на второй тайм не вышел.
После матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что у игрока подозрение на травму связки колена. Агент игрока Адриен Дюран подтвердил это «СЭ»: «Амбруаз получил травму крестообразных связок, это так. Он пропускает шесть месяцев».
- Контракт Ойонго рассчитан до конца текущего сезона. РПЛ завершится в мае, тогда как игрок, по словам агента, восстановится к началу сентября.
- Ойонго перешел в «Краснодар» из «Монпелье». Он играл за французский клуб с 2018 года и провел за него 67 матчей, в которых забил три гола.
- Также выступал за канадский «Монреаль Импакт», американский «Нью-Йорк Ред Буллз» и камерунский «Котон Спорт». На международном уровне выиграл Кубок африканских наций с Камеруном.
Если травма Чернова не позволит ему сыграть со «Спартаком» 7 марта, то у «Краснодара» не останется номинальных крайних защитников на эту встречу. Пока клуб не комментировал его состояние.
- Амбруаз Ойонго, Сергей Петров, Кристиан Рамирес, Дмитрий Стоцкий травмированы.
- Игорь Смольников получил две желтые карточки в игре с «Уралом» и теперь дисквалифицирован.
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