Звезда-2005

Дата основания
2005 г.
Достижения
6-кратные чемпионы России
Лента
Материалы
Самый быстрый гол в истории забила русская футболистка в 38 лет. Она играла в финале Кубка УЕФА и хочет стать учителем физкультуры
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#Олеся Курочкина
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