Зохре Коудаи

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Вратарь женской сборной Ирана по футболу
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В 2021 году сборная Иордании усомнилась, что Коудаи - женщина
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Вратарь женской сборной Ирана подаст в суд на Федерацию футбола Иордании. Та просит проверить ее пол
#Зохре Коудаи