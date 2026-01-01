Зохре Коудаи

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Вратарь женской сборной Ирана по футболу
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В 2021 году сборная Иордании усомнилась, что Коудаи - женщина
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Странный скандал из азиатского футбола: соперники Ирана подозревают, что вратарь его женской сборной – это мужчина
#Зохре Коудаи