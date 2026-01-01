Заур Угуев

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Возился в огороде, получал бан за лекарства при сгонке веса – и выиграл золото Олимпиады для России в вольной борьбе
#Олимпиада-2020
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020