Николай Дроздов

Дата рождения
20 июня 1937 г.
Инфо
Советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор
Лента
Материалы
Николай Дроздов, которого вы не знали: ночевал с медведем в палатке, не ест мясо 50 лет, выпустил альбом каверов
#ютуб и тв