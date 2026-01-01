Lofi Girl

Инфо
Французский ютуб-канал и музыкальный лейбл
Дата основания
2015 г.
Лента
Материалы
На ютубе спустя 20 000 часов прервался стрим Lofi Girl, который транслировал музыку 2 года без перерыва – кто эта героиня и чем она важна
#ютуб и тв