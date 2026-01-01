водное поло

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Олимпиада 2020
Женская сборная России по водному поло проиграла матч за бронзу на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады. Следующий соперник – США
#Олимпиада-2020