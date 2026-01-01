Валерий Каменский

Дата рождения
18 апреля 1966 г.
Достижения
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли
Лента
Материалы
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)