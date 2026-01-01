Вячеслав Веденин

Годы жизни
1941-2021 гг.
Достижения
2-кратный олимпийский чемпион (лыжи)
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Лыжные гонки
Умер олимпийский чемпион Вячеслав Веденин. Это первый советский лыжник, взявший золото в мужских соревнованиях
#Вячеслав Веденин