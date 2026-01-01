Вячеслав Колосков

Дата рождения
15 июня 1941 г.
Факт
Вице-президент ФИФА в 1980-1996 г.
Лента
Материалы
Как игрок Карпин сам дважды уходил из сборной России. Ссорился с тренером и обижался на президента РФС
#Валерий Карпин