Уссем Ауар

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20 звезд, которых вы увидите на этом молодежном Евро
#Евро-2021
Десять лет назад Уссем Ауар держал флаг ЛЧ на матче «Лион» – «Бавария». А теперь играет сам
#Уссем Ауар