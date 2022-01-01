Юрий Шевчук
Дата рождения
16 мая 1957 г.
Инфо
Основатель, лидер и единственный бессменный участник группы «ДДТ»
Лента
Материалы
Группа ДДТ собрала 25 миллионов рублей на донатах для новой музыки и аппаратуры. Это рекорд для России
#Юрий Шевчук